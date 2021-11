Belçika'ya terör tehdidi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Belçika'da bazı televizyon kanallarına iletilen video mesajlarında, bu ülkeye yönelik terörist faaliyetler başlatılacağı tehdidinde bulunuldu.

İstihbarat birimleri ve savcılık tarafından ciddiye alınan ve bir "kriz masası" oluşturulmasına neden olan video görüntülerinde silahlı ve maskeli 3 şahıs, Belçika'yı Afganistan'a asker ve uçak göndermesi nedeniyle suçluyor.



"Her an, ülkenin her yerinde gerçekleşebilecek korkunç saldırılarla Belçika'nın kan gölüne döneceğini, kaos yaşayacağını" ileri süren teröristler, 4 dakika süren mesajlarında, Madrid, Londra ve New York'ta yapılan saldırıları örnek gösteriyor.



"Size acımayacağız. Siz yaşamı ne kadar çok seviyorsanız biz de ölümü o kadar çok seviyoruz" gibi ifadelere yer verilen mesajda, Belçika kamuoyunun hükümete baskı yapması, Afganistan'daki ve diğer Müslüman ülkelerdeki kuvvetlerin geri çekilmesi isteniyor.



Belçikalı yetkililer, gereken incelemelerin yapılmasının ardından, kriz masasının risk değerlendirmesinde bulunacağını belirttiler.

Afganistan'daki Taliban rejiminin çökmesinin ardından, 2001 yılı sonunda düzenlenen Bonn Konferansı'nda, geçici yönetime destek amacıyla, "BM Güvenlik Konseyi otoritesi altında görev yapacak, gönüllü ülkelerin askerlerinden oluşan bir uluslararası koalisyon" şeklinde kurulan Afganistan'daki Uluslararası Destek Gücü (ISAF), 11 Ağustos 2003 tarihinden itibaren NATO tarafından yönetiliyor.

Belçika, son dönemde ISAF'a asker ve F-16 savaş uçağı katkısında bulunmaya başladı.