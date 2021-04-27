Belçika'ya Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan girişlere yasak getirildi

Belçika hükümetinin İstişare Komitesinde alınan karar gereği, bu üç ülkeden Belçika'ya girişlere sadece çok gerekli hallerde izin verilecek.

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişlerde ulaştırma personeli, denizciler, diplomatlar, uluslararası kuruluşların çalışanları gibi çok sınırlı sayıda kişiye istisna uygulanabilecek. Bu kişilerin Belçika'ya girişlerinde seyahatlerinin gerekli olduğunu belgeyle kanıtlamaları istenecek ayrıca karantinaya girmeleri ve test yaptırmaları gerekecek.

Bu üç ülkeden gelen Belçika vatandaşlarıyla Belçika'da oturma izni bulunanların ülkeye girişleri karantina ve test gibi şartlarla devam edebilecek.

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