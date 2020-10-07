MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBelçikalı ünlü model erkek arkadaşından gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi
GeriDünya Belçikalı ünlü model erkek arkadaşından gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Belçikalı ünlü model erkek arkadaşından gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçikalı ünlü model erkek arkadaşından gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi
Abone Olgoogle-news

Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan rüya ilişkisinin nasıl kabusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.

Belçikalı ünlü model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından eski erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.

Belçika'nın Lier kentinde yaşayan güzel model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin "Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

POLİSE BAŞVURDU

Rochus, eski erkek arkadaşıyla yaklaşık iki yıl önce tatilde tanıştığını, 'ilk görüşte aşık' olduğunu ve 'hemen birlikte yaşamaya başladıklarını' söyledi.

Belçikalı ünlü model erkek arkadaşından gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.

Rochus, sevgilisinden 20'nin üzerinde şiddet gördüğünü ifade ederek, " Sonunda hikayemi anlatacak cesareti buldum" diye konuştu.

Öte yandan polisin, Rochus’un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle