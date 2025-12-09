Belçika'dan Türk savunma sanayisi vurgusu: Türkiye'ye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz

Haberin Devamı

Türk ve Belçikalı savunma sanayii şirketleri, Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in de yer aldığı etkinlikte Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca ve her iki taraftan yetkililer de katıldı.

'HIZLA BÜYÜYEN SAVUNMA POTANSİYELİ ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR'

Belçikalı Bakan Francken sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin açıklamada bulunarak Türkiye vurgusu yaptı. Francken paylaşımda, "Türkiye, hızla büyüyen savunma potansiyeli ve dünya çapında tanınan dinamik sektörüyle önemli fırsatlar sunuyor. Bu etkinlik, bu fırsatları daha yakından değerlendirmek için eşsiz bir imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı. Francken, "Jeopolitik gelişmeler hakkında fikir sahibi olan herkes, Avrupa’da sahip olduğu konum, gösterdikleri güç, sahip oldukları ve bizde bulunmayan askeri kapasite, teknoloji, inovasyon ve büyük şirketler nedeniyle Türkiye’ye ihtiyacımız olduğunu bilmektedir. Türk halkına, sanayiine, siyasetine ve diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çerçevemizde Türkiye’nin bulunmadığı bir senaryoyu hayal edemiyorum, bu yüzden birlikte çalışma sorundayız" dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ DEĞERLİ BİR ORTAK"

Bakan ayrıca toplantı sonrasında yaptığı paylaşımlarda, ''Türkiye-Belçika Savunma Günü münasebetiyle, katılımcılar arasındaki gayr-ı resmî bilgi alışverişini sürdürmek ve ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin Belçika Büyükelçiliği’nde bir resepsiyona katıldık. Türkiye, NATO ittifakımızın önemli bir temel taşıdır ve savunma sanayisi, şirketlerimiz için ilginç ve değerli bir ortaktır'' dedi.

BELÇİKA'NIN TÜRKİYE MİSYONU

Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü, SSB ve Belçika teknoloji sektörü federasyonu Agoria ile Belçika Güvenlik ve Savunma Endüstrisi (BSDI) tarafından, Flanders Yatırım ve Ticaret (FIT), Valonya Dış Yatırım ve Ticaret Ajansı (AWEX) ve girişim destek platformu Hub Brussels’in katılımıyla organize edildi. Etkinlik, 2026 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirilecek Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu öncesinde iki ülke arasında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Söz konusu misyonun, Belçika Prensesi Astrid başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanıyor.