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Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

#Belçika#Koronavirüs#Dünya
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3’üncüsü düzenlenen “Özgürlük Yürüyüşü” adlı eyleme katılmış, bazı göstericiler polisle çatışmıştı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.

Öte yandan, 35 bin kişinin katılımıyla “Özgürlük Yürüyüşü” adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti.

Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.

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#Belçika#Koronavirüs#Dünya

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