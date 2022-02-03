Belçika’daki Anvers Limanı’na siber saldırı

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Amsterdam ve Rotterdam Limanlarının ardından Belçika’nın ve Batı Avrupa’nın en önemli limanlarından Anvers Limanı’nda bulunan petrol terminaline de siber saldırıyla hedef alındı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, saldırı sonrasında terminalin olağan işleyişinin zarar gördüğü ifade edilerek, Anverste'te depolama tesisleri bulunan SEA-Tank Terminali bir siber saldırıdan etkilendiği aktarıldı.

Saldırı sonrasında Anvers Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve saldırının kaynağı hakkında araştırmaların devam ettiği bildirildi. Terminalde, günlük işleyişin zarar gördüğü ve boşaltma ünitelerinde aksamalar yaşandığı aktarılırken, Europol’ün de saldırı hakkında harekete geçtiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ya da Belçika makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diğer stratejik yerleşkelerde tedbir alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.