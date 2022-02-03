Belçika’daki Anvers Limanı’na siber saldırı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi#Terör
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Erdoğandan Ukraynada kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzErdoğan'dan Ukrayna'da kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biden açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattı#Edirne
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyorJamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor #Jamie Dornan
HABERLERDünya Haberleri

Belçika’daki Anvers Limanı’na siber saldırı

#Belçika#Anvers Limanı#Siber Saldırı
Belçika’daki Anvers Limanı’na siber saldırı

Belçika’nın en önemli limanlarından Anvers Limanı’nda bulunan petrol terminaline siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Amsterdam ve Rotterdam Limanlarının ardından Belçika’nın ve Batı Avrupa’nın en önemli limanlarından Anvers Limanı’nda bulunan petrol terminaline de siber saldırıyla hedef alındı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, saldırı sonrasında terminalin olağan işleyişinin zarar gördüğü ifade edilerek, Anverste'te depolama tesisleri bulunan SEA-Tank Terminali bir siber saldırıdan etkilendiği aktarıldı.

Saldırı sonrasında Anvers Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve saldırının kaynağı hakkında araştırmaların devam ettiği bildirildi. Terminalde, günlük işleyişin zarar gördüğü ve boşaltma ünitelerinde aksamalar yaşandığı aktarılırken, Europol’ün de saldırı hakkında harekete geçtiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ya da Belçika makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diğer stratejik yerleşkelerde tedbir alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#Anvers Limanı#Siber Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan