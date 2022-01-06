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Belçika'da yeni yasa! Patronların mesai dışı çalışanları araması yasaklandı

#Belçika#Mesai#Patron
Belçikada yeni yasa Patronların mesai dışı çalışanları araması yasaklandı

Belçika'da getirilen yeni bir yasa ile patronların mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasına artık izin verilmeyecek. Memurlar, 1 Şubat'tan itibaren kanunla güvence altına alınan 'bağlantı kesme' hakkına sahip olacak.

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Belçika'daki memurlar artık normal çalışma saatleri dışında patronlarından gelen iş çağrılarına cevap vermek zorunda kalmayacak. 1 Şubat'tan itibaren, çalışanlar yasalarla güvence altına alınan 'bağlantıyı kesme hakkına' sahip olacaklar.

Yeni kanuna göre memurlar çalışma saatleri dışında telefona cevap vermemek veya işle ilgili mesajları okumamakla ilgili dezavantajlı bir duruma düşmeyecek

ÖZELLİKLE EVDEN ÇALIŞMADA DURUM BULANIKLAŞIYOR

Kamu Hizmeti Bakanı Petra De Sutter değişikliğin, özellikle evden çalışmanın profesyonel ve sosyal yaşam arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığı bir zamanda, 'aşırı iş stresi ve tükenmişlik' ile mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

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YASAL OLARAK BAĞLANTIYI KESME HAKKI

Yayınlanan genelgede bağlantıyı kesmenin daha iyi odaklanma ve daha sürdürülebilir bir enerji seviyesi gibi olumlu refah sonuçlarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken Hizmet Bakanı, 'Bilgisayarlarınız evde açık kalıyor ve siz gelen e-postaları okumaya devam ediyorsunuz. İnsanları buna karşı daha iyi korumak için artık onlara yasal olarak bağlantıyı kesme hakkını veriyoruz.' dedi.

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ÖZEL SEKTÖR İÇİN DE TEKLİF SUNULACAK

Uygulamanın özel sektöre sunulması beklenirken, haftada 4 gün çalışma modeli ile beraber Belçika iş dünyasına bir 'kültür değişikliği'ne imza atacak.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR

Haftada 4 gün çalışma liberaller tarafından Ekim ayında masaya yatırıldı. Yeni uygulama ile tam zamanlı çalışanların hala haftada 38 ila 40 saat çalışacak ancak bu beş yerine dört günde gerçekleştirilecek.

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#Belçika#Mesai#Patron

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