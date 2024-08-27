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Belçika'da tren kazası... Avrupa'da demiryolu trafiği aksadı

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#Belçika#Tren#TGV
Belçikada tren kazası... Avrupada demiryolu trafiği aksadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 14:38

Fransa'nın TGV yüksek hızlı treni Belçika'da traktöre çarptı, Brüksel-Londra-Amsterdam demir yolu trafiği ciddi ölçüde aksadı.

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AA muhabirinin demir yolu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fransa'nın Lille kentinden Brüksel'e giden TGV hızlı treni, sabah saatlerinde Belçika'nın Tournai kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran bir traktörün römorkuna çarptı.

Yol çalışmaları nedeniyle 1 numaralı hat yerine, daha yavaş olan 94 numaralı hatta seyreden tren, traktörün uzun mesafe sürüklenmesine neden oldu.

Traktör sürücüsün atlayarak kurtulduğu kazada, 2 tren yolcusu yaralandı.

Kaza nedeniyle söz konusu tren hattı süresiz kapatıldı.

120 yolcu otobüslerle tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, son haftalarda yol çalışmaları nedeniyle aynı hattı kullanan Eurostar şirketine ait Brüksel-Londra-Amsterdam hızlı tren seferlerinde iki katı süreye varan aksamalara yol açtı.

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Eurostar, kesinti yaşanan hatlarda yolculuk yapacak kişilerin biletlerini değiştirebileceğini veya iade edebileceğini bildirdi.

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#Belçika#Tren#TGV

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