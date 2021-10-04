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Belçika'da tartışmalı 'pandemi yasası' yürürlüğe girdi

#Belçika#Pandemi#Dünya
Belçikada tartışmalı pandemi yasası yürürlüğe girdi

Belçika'da salgın kısıtlamalarının bakanlık kararnamesi yerine parlamentonun onayıyla uygulanmasını öngören kanun yürürlüğe kondu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin bakanlık kararnamesiyle uygulandığı Belçika’da, İnsan Hakları Derneği bunların yasal zemine dayanmaması gerekçesiyle durumu mahkemeye taşımıştı.

Brüksel mahkemesi yargıcının da mart ayında "yasallık ilkesi"nin ihlal edildiğine karar vermesi üzerine hükümet, "pandemi yasası" üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Bugün yürürlüğe giren yasaya göre, hükümet salgınla ilgili acil durum ilan edildiğinde her gerekli tedbiri ancak parlamentonun onayıyla alabilecek.

Yasa, acil durumu ise "sağlık tesislerinde ciddi bir aşırı yüklenmeye neden olabilecek ve ulusal düzeyde koordinasyon gerektiren çok sayıda insana yönelik ciddi bir tehdit" olarak tanımlıyor.

Acil durum koşulu göz önüne alındığında, yasanın halihazırda uygulanması beklenmiyor. Kovid-19 Komisyonu ve Risk Değerlendirme Grubu'nun raporlarına göre Belçika'daki durum yüksek aşılama oranı nedeniyle aciliyet arz etmiyor.

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Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun yüzde 73'ü tam aşılı durumda. Ülkede 18 yaş üzerinde bu oran yüzde 85'e ulaştı.

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Belçika'da 2021'in başında başlayan aşılamaların yaza doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

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#Belçika#Pandemi#Dünya