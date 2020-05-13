Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 82 ölüm

Belçika’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 842’ye yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 53 bin 981’e ulaştığını duyurdu.