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Dünya
DHA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 82 ölüm

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Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 82 ölüm
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Belçika’da son 24 saatte koronavirüs (corona virüs) nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 843’e yükseldi.

Belçika’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 842’ye yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 53 bin 981’e ulaştığını duyurdu.

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