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Dünya
DHA- AA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 313 ölüm

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Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 313 ölüm
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Belçika’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 313 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 163’e çıktı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e çıktığı aktarılan açıklamada, 313 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.

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