Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 134 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika’da 134 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 331’e yükselirken; toplam vaka sayısının ise 47 bin 334’e ulaştığı belirtildi.