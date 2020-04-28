Belçika, (DHA)
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Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 134 ölüm
Belçika’da son 24 saatte 134 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 7 bin 331’e çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika’da 134 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 331’e yükselirken; toplam vaka sayısının ise 47 bin 334’e ulaştığı belirtildi.
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