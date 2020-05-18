DHA- Fotoğraf:AFP
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Belçika’da son 24 saatte corona virüsten 28 ölüm
Belçika’da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 80’e yükseldi.
Belçika’da corona virüsten ölümlerin sayısında düşüş gözlemlendi. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 80’e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 55 bin 559’a ulaştığını duyurdu.
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