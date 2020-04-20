Belçika’da son 24 saatte Corona Virüsten 168 ölüm

Corona Virüs salgını tüm Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika'da Corona Virüs salgını nedeniyle 168 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 5 bin 828’e yükselirken; bir günde 1487 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 39 bin 983’e çıktı.