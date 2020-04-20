MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBelçika’da son 24 saatte Corona Virüsten 168 ölüm
GeriDünya Belçika’da son 24 saatte Corona Virüsten 168 ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Belçika’da son 24 saatte Corona Virüsten 168 ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da son 24 saatte Corona Virüsten 168 ölüm
Abone Olgoogle-news

Belçika’da son 24 saatte Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 828’e yükseldi.

Corona Virüs salgını tüm Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika'da Corona Virüs salgını nedeniyle 168 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 5 bin 828’e yükselirken; bir günde 1487 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 39 bin 983’e çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle