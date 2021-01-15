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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Belçika’da polise büyük öfke

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Belçika’da polise büyük öfke
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Son dönemde polis şiddetinin ve polise yönelik şiddetin belirgin şekilde tırmanışta olduğu Avrupa’daki olayların en yeni örneği Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşandı.

COVID-19 önlemlerine uymadığı için cumartesi gecesi gözaltına alınan İbrahima Barrie (23) adlı gencin karakolda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede ölmesine tepki olarak önceki gün düzenlenen ancak kontrolden çıkan protestonun bilançosu oldukça ağır. Yaklaşık 500 kadar gösterici bir karakolu ateşe vermeye çalıştı. Altı polis aracı zarar gördü.

KRALIN ARACI DA HEDEF

Belçika Kralı Philippe’in de içinde olduğu makam aracı, olay yerinden geçerken atılan taşlardan zarar gördü. Philippe’nin aracının, göstericilerin doğrudan hedefi olmadığı kaydedildi. 30’u 18 yaşın altında olmak üzere, 116 kişinin gözaltına alındı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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