Belçika’da polise büyük öfke

COVID-19 önlemlerine uymadığı için cumartesi gecesi gözaltına alınan İbrahima Barrie (23) adlı gencin karakolda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede ölmesine tepki olarak önceki gün düzenlenen ancak kontrolden çıkan protestonun bilançosu oldukça ağır. Yaklaşık 500 kadar gösterici bir karakolu ateşe vermeye çalıştı. Altı polis aracı zarar gördü.

KRALIN ARACI DA HEDEF

Belçika Kralı Philippe’in de içinde olduğu makam aracı, olay yerinden geçerken atılan taşlardan zarar gördü. Philippe’nin aracının, göstericilerin doğrudan hedefi olmadığı kaydedildi. 30’u 18 yaşın altında olmak üzere, 116 kişinin gözaltına alındı.