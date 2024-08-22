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Belçika'da okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

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#YASAK#Belçika#Akıllı Telefon
Belçikada okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:14

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Tüm okulların kendi kurallarını uyguladığı Belçika'da, Flamanca konuşulan tarafta da yasağın uygulanması için hükümetin anlaşması bekleniyor.

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Belçika'da Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE), Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesini yasaklama kararı aldı.

Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda cinsel saldırı suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

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#YASAK#Belçika#Akıllı Telefon

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