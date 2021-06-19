MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBelçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü!
GeriDünya Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü!

Belçika'da bir okul inşaatının çökmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. Anvers şehrini yasa boğan olayda çok sayıda kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Belçika'nın Anvers kentinde bir okul inşaatının kısmen çöktüğü, enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anvers itfaiyesi yetkilileri, enkazdan cesetleri çıkarılanların Romanyalı ve Portekizli iki işçi olduğunu açıkladı. Üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Belçikada okul inşaatı çöktü: 3 ölü

Okulun kısmen çöken bölümünde enkaz altında 4 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri bulmak için kurtarma ekipleri arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda ayrıca 9 kişinin yaralandığı ve durumu ciddi olan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Eylüldeki yeni eğitim yılında hizmete girmesi planlanan ilkokul ve anaokulu binasının yıkılan bölümünün iskelelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

Güney Korede 5 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

Belçikada okul inşaatı çöktü: 3 ölü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi