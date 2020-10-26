Belçika'da korkutan vaka artışı; hastaneler zor durumda

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınında keskin bir şekilde artışa geçen vakalarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke genelinde son 24 saatte 15 bin 622 koronavirüs vakası tespit edildiği, 73 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 321 bin 31'e, toplam ölü sayısının ise 10 bin 810'a ulaştığı açıklandı.

"ÜLKEMİZDEKİ HASTANE SİSTEMİ ÇÖKME RİSKİ ALTINDA"

Belçika'da koronavirüsün ikinci dalgasında vaka sayısında patlama yaşanması nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinden korkuluyor. Yerel yetkililer, krizin personel eksikliği nedeniyle daha da şiddetlendiğini belirtti. Ayrıca, temaslı olsalar bile semptomları olmayan kişilere test yapılmadığı ifade edildi. Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, "Bulaşıcılık açısından korkutan sayılara sahibiz. Büyük bir sorunumuz var. Ülkemizdeki hastane sistemi çökme riski altında" dedi.

Valonia Sağlık Bakanı Christie Morreale şu andaki durumun Nisan ayına göre daha ciddi olduğunu söyleyerek sağlık personelinin enfekte kişilere bakmakta zorlandığını dile getirdi. Morreale, "Hemşirelik bölümü veya tıp öğrencisiyseniz bir huzurevine veya hastaneye ayırmak için birkaç saatiniz varsa, onların desteğe ihtiyaç var" diyerek halktan yardım istedi.

TESTİ POZİTİF SAĞLIK PERSONELİNİN İŞE DÖNMESİ İSTENDİ

Belçika'da Kovid-19'dan en çok etkilenen şehirler arasında Liege ilk sırada yer alıyor. Şehirdeki CHC Montlegia Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde doktor olan Philippe Devos durumu felaket olarak nitelendirerek, "Liege şu anda muhtemelen dünyanın en çok etkilenen bölgesi. Bundan birçok doktor ve hemşire etkilendi. Bu haftadan itibaren pozitif vakalardan semptomları yoksa işe geri dönmeleri istendi" dedi. Devos, şehirdeki bazı hastanelerde sağlık personelinin dörtte birinin hasta veya karantina altında olduğunu vurguladı.

Belçika'nın Kovid-19 kriz masası sözcüsü Yves Van Laethem de günlük vaka sayılarının ilerleyen günlerde ikiye katlanmasının beklendiği konusunda uyarı yaptı.