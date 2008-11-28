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Belçika'da işsizlik oranında patlama

Belçika'daki ekonomik kriz nedeniyle işsizlik oranında patlama olduğu, resmi "geçici işsiz" sayısında son 3 ayda yüzde 25'e yakın artış görüldüğü açıklandı.

Ekonomisi geniş ölçüde çok uluslu şirketlere dayalı Belçika'nın küresel krizden etkilendiği, 120 bin kadar işçinin "geçici işsizlik" kayıtlarına alındığı bildirildi.
Resmi istatistik kurumları, kriz nedeniyle iş sözleşmeleri geçici olarak askıya alınan bu kişilerin, "bir süre sonra" işlerinin başına dönebileceklerini, ancak yüzde 7-8 olan genel işsizlik oranının 2009 başında daha da artmasının beklendiğini ifade ediyor.

İŞSİZ KALANIN MAAŞININ YÜZDE 60-65'İNİ DEVLET ÖDÜYOR

Belçika sosyal sigorta sisteminde yer alan "ekonomik geçici işsizlik" uygulaması çerçevesinde, iş sözleşmeleri askıya alınan işçilerin maaşlarının yüzde 60 ila 65'i devlet tarafından karşılanıyor. Sendikalar, bu durumun emekçilere önemli bir kayıp getirdiğini, ancak ekonomik kriz dönemlerinde söz konusu uygulamanın olumlu görüldüğünü belirtiyorlar.

Brüksel hükümeti, ekonomik kriz nedeniyle işverenlerin artan bir şekilde "geçici işsizlik" uygulamasına yöneldiğini, faaliyetlerin tamamen veya kısmen askıya alındığını, bu durumda artan işsizlik oranını önlemek için adımlar atılacağını belirtti.

İŞSİZLERE GEREKİRSE ÖMÜR BOYU İŞSİZLİK TAZMİNATI ÖDENİYOR

Hükümet, geçici işsizlik durumunda olanların maaşlarının yüzde 80'inin devlet tarafından karşılanması için gerekenleri gelecek günlerde yapacağını duyurdu.
Nüfusu 10 milyon olan Belçika'da 4 milyon 432 bin kişinin çalıştığı, resmi işsiz sayısının 300 bin olduğu, bu rakama 120 bin olan geçici işsiz sayısının eklendiği bildiriliyor.

Belçika, işsizlere gereğinde ömür boyu işsizlik tazminatı ödeyen bir ülke olarak dikkat çekiyor.
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