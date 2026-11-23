Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Belçika'daki büyük işçi sendikaları CSC, FGTB ve Synova'nın çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile alım güçlerinin azalmasını protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde askıya alındı.

Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarının greve katılması nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke genelinde uçuş yapılamadı. Bu saatlerde hava kontrol hizmeti de verilmedi. Brüksel Havalimanı'nda söz konusu saatlerdeki tüm iniş ve kalkışların, Charleroi Havalimanı'nda ise günün tüm uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı gerçekleştirilemedi. Çok sayıda öğretmenin de greve katılması nedeniyle bazı okullarda ders yapılamadı. Belediye çalışanlarının da büyük ölçüde destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş hizmetleri ile çeşitli idari işlemler durma noktasına geldi.

BRÜKSEL'DE YOLLAR KAPATILDI

Grev kapsamında Brüksel'de binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renkli montlarıyla gösterilere katıldı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve afişler taşıyan göstericiler birkaç kilometre yürüdü. Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerindeki yollarda gün boyunca trafik durdu.

SENDİKALARIN TALEPLERİ

Grev, Belçika Başbakanı Bart De Wever liderliğindeki koalisyonun bütçe görüşmelerinin sürdüğü dönemde yapılıyor. İşçi sendikaları, hükümetin planladığı bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirlerinin çalışanların alım gücünü ve sosyal haklarını zayıflattığını öne sürüyor.

Haberin Devamı

Sendikalar, federal hükümetten bütçe açığını kapatmaya yönelik tedbirleri değiştirmesini ve alım gücünü korumasını talep ediyor. Sendikalar ayrıca ücret ve sosyal yardımların hayat pahalılığına göre otomatik artırılması uygulamasının korunmasını ve kamu hizmetlerinde bütçe kesintilerinden vazgeçilmesini istiyor.

Sendikaların önerdiği alternatif bütçe planında, sermaye gelirlerinden daha fazla vergi alınması ve vergi kaçakçılığıyla mücadelenin güçlendirilmesi yer alıyor.