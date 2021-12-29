Belçika’da Danıştay kültür sanat etkinliklerinin askıya alınması kararını iptal etti

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Kararın ardından tiyatrolar, opera ve konser salonları ile sinemalar yeniden izleyicilerine kapılarını açtı.

Hükümetin, kültür sanat sektörüne kısıtlama getirirken, restoran ve kafelerin açık kalmasına izin vermesi tepkilere neden olmuştu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yoğun bakımda yaklaşık 700 kişi varken risk alamayacaklarını belirterek, Pazar gününden itibaren geçerli olan yeni önlemleri açıkladı.

Noel kutlamalarının hemen ertesinde uygulanmaya başlanan yeni kurallar kasamında, restoran ve kafelerin saat 23:00'e kadar açık kalmasına izin verildi. Açık hava Noel pazarları, spor salonları, yüzme havuzları ve müzelerin de faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırldı.

Mağazaların açık kalmasına izin veren hükümet, alışverişi en fazla 2 kişi ile sınırladı.

Ancak yeni önlemler kapsamında, tüm kapalı alan etkinlikleri yasaklandı. Bu karar nedeniyle tiyatrolar, opera salonları, konser salonları ve sinemalar, kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

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Belçika'nın önde gelen salgın uzmanlarından Marc Van Ranst, Noel pazarlarına izin verilirken, kültür sanat sektörüne kısıtlama getirilmesini eleştirdi.

PROTESTO GÖSTERİSİ

Pazar günü Brüksel'de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenleyen kültür sanat sektörü temsilcileri, Pazartesi günü kararın iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Belçika'da Danıştay, sektörün itirazını yerinde buldu. Danıştay, hükümetin duyurduğu kısıtlamaların, "orantısız" ve "yeterli nedenlere dayanmadığını" belirterek, iptal edilmesine karar verdi.

Danıştay kararı ile kültür sanat sektörü, daha önce alınan önlemler uyarınca kapalı alanlarda 200 kişiye kadar olan etkinliklerine deva edebilecek. İzleyiciler, salona ağız maskesi takma ve dijital Covid sertifikası göstermeleri koşuluyla alınacak.

SEMBOLİK BİR ZAFER

Belçika'daki tiyatro, opera ve konser salonları ile sinemalar, Danıştay kararının ardından yeniden seyirci ile buluşma kararı aldı.

Kültür sanat sektörü temsilcileri ile insan hakları örgütlerine göre, Danıştay'ın kararı "sembolik bir zafer" olarak değerlendirildi. Bu kararın diğer sektörler için emsal teşkil edebileceği vurgulandı.

Karar, hükümet açısından ise, "siyasi itibar kaybı" olarak değerlendiriliyor. Belçika medyasına göre, bilim kurulunun tavsiye etmemesine rağmen, kültür sanat sektörüne kısıtlama getiren hükümet, "utanılacak bir duruma" düştü.

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Danıştay kararının ardından Belçika Federal Hükümeti, kültür sanat sektörü için eski tedbirlere geri dönülmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in yeni bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.