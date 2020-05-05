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Dünya
AA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 05.05.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 50 bini geçti

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Belçika'da corona virüs vaka sayısı 50 bini geçti
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Belçika'da, yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 242 artarak 50 bin 509'a ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 84 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 63 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 646 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 242 artarak 50 bin 509'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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