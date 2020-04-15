MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBelçika'da Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
GeriDünya Belçika'da Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Belçika'da Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika'da Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 31 oldu
Abone Olgoogle-news

Belçika'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk asıllı vatandaşların sayısı 31'e yükseldi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 31'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Belçika'da 220 binden fazla Türk asıllı vatandaş yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 454 artarak 33 bin 573'e ulaştı. 283 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 440'a yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle