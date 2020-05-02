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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Belçika'da corona virü vaka sayısı 49 bini aştı

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Belçika'da corona virü vaka sayısı 49 bini aştı
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Belçika'da, yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 128 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 319 kişinin taburcu edildiği bildirildiAçıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 60 azalarak 689 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı  7 bin 765'ye yükseldi.

"HUZUREVLERİ EN BÜYÜK VEBALİMİZ"

Ülkede huzurevlerinde can kayıpları alarm verirken, Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, Fransızca yayın yapan La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Huzurevleri için genel bir plan hazırlamadık. Bu bizim en büyük vebalimiz." açıklamasında bulundu.

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