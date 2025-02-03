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Belçika'da başbakan belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Belçika #Başbakan#Koalisyon
Belçikada başbakan belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:05

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu. Sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever, ülkenin yeni başbakanı oldu.

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Belçika'da 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Flaman milliyetçisi N-VA'nın lideri De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda yeni başbakan oldu.

Mevcut Başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralan De Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etti.

De Wever, bugün başkent Brüksel'de düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil edecek.

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oldu.

De Wever hükümeti, henüz kurulmadan ülkenin bütçe açığı nedeniyle uygulayacağını açıkladığı kemer sıkma politikaları nedeniyle çok kez protesto edilmişti.

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#Belçika#Başbakan#Koalisyon

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