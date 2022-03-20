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Belçika'da araç karnaval alanına daldı: 4 ölü

#Belçika#AVRUPA#Karnaval
Belçikada araç karnaval alanına daldı: 4 ölü

Belçika'da bir araç karnaval alanındaki insanların arasına daldı. Görgü tanıkları aracın oldukça hızlı bir şekilde bölgeye gediğini belirtti. Olay ile ilgili soruşturma sürerken 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Belçika güne acı bir haber ile uyandı. Ülkedeki karnaval alanına dalan bir araç 4 kişinin canına mal oldu.

Olay Brüksel'in yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunan La Louvière belediyesine bağlı Strépy-Bracquegnies köyünde meydana geldi.

Yerel saat ile sabah 5'te meydana gelen olay ile ilgili basına konuşan görgü tanıkları söz konusu aracın oldukça hızlı bir şekilde bölgeye geldiğini belirtti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Ölenlerin arasında bir de çocuk olduğunu belirten belediye başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bunun için söylenecek söz yok, korkunç. Felaketten kısa bir süre sonra bölgeye geldim. Yola saçılmış cesetleri gördüm. Burada böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezdik ama oldu.'

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Yerel basında çıkan haberlere göre, yakındaki bir spor salonu acil durum merkezine dönüştürüldü.

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#Belçika#AVRUPA#Karnaval

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