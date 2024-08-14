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Belçika'da ağustos ayında şaşırtan yağış rekoru

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#Belçika#Yağış Rekoru #Ağustos
Belçikada ağustos ayında şaşırtan yağış rekoru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:25

Belçika'da ağustos ayı şimdiden art arda ortalamanın üzerinde yağış seviyesinin kaydedildiği on birinci ay oldu.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, ayın ilk iki haftasında kaydedilen yağış miktarının şimdiden aylık ortalamayı aştığını aktardı.

Dehenauw ağustos ayının şimdiye kadar art arda en fazla yağışın yaşandığı on birinci ay olduğuna ve bunun ülke tarihinde ilk olduğuna dikkati çekerek, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten bu yana böyle bir durum hiç yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Salı gecesi ülkeyi etkisi altına alan gök gürültülü fırtınanın yağış seviyesinin ortalamanın üstüne çıkmasına neden olduğunu ifade eden Dehenauw, kaydedilen yağmur miktarının 100 milimetreyi aştığını belirtti.

Dehenauw, ağustos ayı için normal yağış ortalamasının 86,5 milimetre olduğu bilgisini verdi.

Hafta başında aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yapılan ülke, salı akşam saatlerinden itibaren yeniden sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Ülkenin pek çok yerinde bodrum katlarını su basarken, başkent Brüksel'de ise birçok tünel sular altında kaldı.

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Ülkede 1905'te kaydedilen bir önceki rekorda 8 ay üst üste ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmişti.

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#Belçika#Yağış Rekoru #Ağustos

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