Belçika’da 1 Nisan şakası kötü bitti

Avrupa ülkelerinde Covid-19 önlemlerini baypas etmek için en küçük bir fırsatın bile değerlendirilmesi zaman zaman ciddi sonuçlar doğuruyor. Bunun son örneğini önceki gün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir parkta izinsiz olarak toplanan yaklaşık iki bin gence polisin sert şekilde müdahale etmesi oluşturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Bois de La Cambre adlı parkta sekiz sahne kurulacağı, etkinliğe onlarca müzisyen ve DJ katılacağı, “sıfır koronavirüs önlemi” olacağı duyuruldu. Bu çağrıları dikkate alan gençler parkta toplandı.

ATLI POLİSLER EZDİ

Sorun ise bu duyuruların ve “La Boum” adı verilen etkinliğin 1 Nisan şakası olmasıydı. Uyarılara rağmen dağılmamakta direnen gençlerle polis arasında çatışma çıktı. Tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale eden polislere, atlı polisler de destek verdi. Atlı polislerin kalabalığın arasına dalması sonucu yaralananlar oldu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek yaşananları kabul edilemez olarak niteledi. Olaylarda yaklaşık 30 polis, sekiz gösterici ve yedi polis atı yaralanırken 22 kişi tutuklandı. Sosyal medya üzerinden duyuruları yapanların yaşanan olaylara rağmen tekrar çağrı yapması ve önceki gece toplananlardan çok daha fazla kişinin bu çağrıya olumlu yanıt vermesi dikkat çekti.

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