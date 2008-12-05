Belçika’ya demokrasi izleme listesinde büyük gözaltı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Belçika’da İçişleri Bakanı ve Flaman yerel yönetimler, seçilmiş üç belediye başkanını Fransızca konuştukları için görevden aldı.

Flamanca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valonlar arasındaki gerilim, bu son olayla doruğa tırmanırken, Avrupa Konseyi, Belçika’yı demokrasi kara listesine dahil ederek, gelişmeleri izleyeceğini duyurdu.



Flaman yerel yönetimleri, başkent Brüksel’in banliyöleri Linkebeek, Wezembeek-Oppem ile Kraainem’de geçtiğimiz yıl seçilen üç belediye başkanının görevi devralmalarını engelliyordu. Olayla ilgili gelişmelere, Flaman İçişleri Bakanı Marino Keulen söz konusu üç belediye başkanını görevden alarak, son noktayı koydu. Eleştiriler karşısında Bakan Keulen, kararının arkasında olduğunu vurguladı ve "Flamanları ancak mahkeme mahkum edebilir. Ben başka bir karar da alabilirdim. Çünkü olan biten herşey, uluslararası basında manşet oluyor. Ama aslında bunun etkisi sıfırdır" diyerek de meydan okudu.



Emekli olamıyor



Bakan Keulen, görevden aldığı belediye başkanlarını Flamancaya saygı göstermemekle suçladı.



Belçika’da siyasi sorun sadece belediye başkanlarıyla sınırlı kalmıyor. Flaman Genelkurmay Başkanı August Van Daele, siyasi uzlaşmazlık nedeniyle yerine yeni atama yapılamadığı için normalde 4 yıl olan görevinde 6. yılını doldururken, kendisine söz verildiği halde önümüzdeki 1 Ocak tarihinde de emekli olamıyor.



Federal yapılı Belçika’yı yönettiği varsayılan, ancak Flaman-Valon çekişmeleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Başbakan Yves Leterme yönetimindeki koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partiler, yeni genelkurmay başkanının ismi üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.



10.5 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 60’ını Flamanlar oluşturuyor. Flamanlar, yönetimde daha fazla güç istiyor ve siyasi çıkmaz yüzünden, ülke bölünmenin eşiğinde.