Belçika ve Endonezya’da ilk Corona Virüs ölümleri

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Corona Virüs teşhisi koyulduktan sonra tedavi altına alınan 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, "Sağlık ekipleri tarafından sağlanan iyi bakım şartlarına rağmen, 90 yaşında bir hasta öldü" dedi.

Endonezya’da 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Hükümet sözcüsü Achmad Yurianto, kadının hayatını kaybetmesindeki asıl etkenin diğer hastalıklar olduğunu belirtti.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, Belçika’da 267 vaka bulunurken; Endonezya’da ise 27 vaka bulunuyor.