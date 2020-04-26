Belçika üç adımda normale dönecek

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes tarafından açıklanan gevşetme stratejisi üç aşamaya dayanıyor. Vaka sayısının 45 bini aştığı, ölü sayısının 7 bine yaklaştığı 11.5 milyon nüfuslu Belçika’da normalleşme şöyle olacak:

- 4 Mayıs: Tarım, balıkçılık, inşaat ve imalat sektöründeki birincil önemde olmayan işletmeler de faaliyete geçecek. Toplu ulaşım normal seyrine dönecek.

- 11 Mayıs’tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek tüm ticari işletmelerin açılmasına izin verilecek.

- 18 Mayıs’ta verilerin olumlu yönde sürmesi halinde fazla kalabalık olmamak şartıyla evlerde aile ve arkadaş buluşmalarına izin verilecek, okullarda öğrenci sayısı düşürülmüş şekilde bazı sınıflarda eğitime yeniden başlanacak, ülke içi seyahate izin verilecek.