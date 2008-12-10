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Belçika Türk Leyla'ya hayran

Belçika Türk Leylaya hayran

Türk kızı Leyla, bir milyon Belçikalının tercih oyunu aldı. Şimdi Avrupa peşinde.

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Belçika'da yaşayan fotomodel ve manken Leyla Durmaz, düzenlenen bir yarışmada 1 milyon kadar tercih oyu elde etmesinin ardından yeni başarılara imza atıyor.

Valonya'da, "Topmodel" manken ve fotomodel yarışmasında telefon oylarıyla rekor kıran Durmaz'ın bir defilesi 27 Aralıkta AB 3 televizyon kanalında gösterilecek. Durmaz, aynı gece, yarışma ödülünü alacak.

Başarılı çalışmaları nedeniyle Belçika'da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde çeşitli moda ajanslarının ilgisini çeken ve tekliflerini alan Türk manken, mesleğini Türkiye'de sürdürmek istediğini belirtiyor.

Brüksel'de turizm ve halkla ilişkiler eğitimi gördükten sonra bu sektörde çalışan Leyla Durmaz, fotomodel ve manken olarak başarılarında ailesinin katkılarının önemli rol oynadığını anlatıyor.

Leyla Durmaz, kendisi gibi Belçika'da yaşayan ve gelecek yıl Moskova'da Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise ile bir araya geldi.

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Türk sanatçılar, dayanışma içinde olduklarını belirttiler.

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