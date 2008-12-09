Belçika Türk asıllı papazı konuşuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise... Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Belçika Türk asıllı papazı konuşuyor

Belçika Türk asıllı papazı konuşuyor

Belçika adaleti, Türk asıllı aşırı dinci Katolik papaz Samuel Özdemir'i ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kışkırtma ithamlarıyla yargılanmasında beraat ettirirken, kara para aklama ve yolsuzluk iddialarıyla yeni adli dosyalar açıyor.

Haberin Devamı

Belçika'nın "Le Soir" gazetesi, bugünkü baskılarında, papaz Samuel Özdemir'in ırkçı söylemlerle kilise ayinleri düzenlemeyi sürdürdüğünü gösteren bir röportaja yer verdi.

Müslümanlara yönelik kışkırtıcı açıklama ve yazıları nedeniyle, 2002 yılından beri Irkçılıkla Mücadele Merkezi tarafından dava edilen ve yargılanan Papaz Samuel, "doğacak her Müslüman çocuğun, Batılılara yönelik bir bomba olduğunu" söyleyerek tepki çekiyor.

Papaz, "yasaların yetersiz olması nedeniyle", "suçu sabit görüldüğü halde" beraat etti. Ceza Mahkemesi, papazın ırkçı olmadığını çünkü her ırktan tüm Müslümanlara saldırdığını, mevcut yasalarda bu durumun öngörülmediğini anlatarak beraat kararı verdi.

Charleroi Sorgu Hakimi, harcadığı paraların ve bulundurduğu 500 bin avronun kaynağını açıklayamadığı gerekçesiyle papaz hakkında yeni bir adli soruşturma başlattı.
 
PAPAZ SAMUEL'İN GEÇMİŞİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1942'de doğan Samuel Özdemir, "Mezopotamyalı" olduğunu, "babasının, Hazreti İsa'nın dili olan Süryaniceyi konuştuğunu" ve "Hazreti İsa gibi, hayvanlar arasında, bir ahırda doğduğunu" anlatıyor.

Kendisini tanıtırken, "6 yaşında rüyasında gördüğü meleğin" kendisine, "Bastonunu al. Hayvanlara ve insanlara çobanlık yap" dediğini söyleyen Samuel Özdemir, 1967 yılında papaz olduğunu, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 10 kadar kentte görev yaptığını belirtiyor.

Türkiye'de baskı gördüğünü öne süren papaz, Belçika'ya 1975 yılında "siyasi mülteci" olarak gelerek, Tournai Piskoposluğu'nun himayesine girdi. Kendisini eleştiren diğer papazlara "Marksist, alkolik, dinsiz ve kürtaj taraftarı" gibi suçlamalar yönelten papaz, Tournai Piskoposluğu'ndan uzaklaştırıldıktan sonra Charleroi kenti yakınlarındaki Montignies-Sur-Sambre bölgesinde bir kilise satın aldı. Irkçı ve aşırı sağcı görüşleri savunarak etrafında bir "sadıklar grubu" oluşturan papaza karşı adli girişimler 2002 yılında başladı.

Vatikan'a karşı tavır alan, dualarını Latince yapan papaz Samuel, bazı insanları "sihirli elleriyle kanserden kurtardığı" iddialarını yaydı. "Bana saldıran herkes ölür" diyen, konuşmalarında İslam dinini ve Müslümanları hedef alan papaz, yerel gazetelere ilanlar vererek reklamını yaptı.

Papaz Samuel, Hazreti İsa'yı taklit ederek eşek üzerinde gezdi, kendini sembolik olarak çarmıha gerdirdi ve bunları yaparken gazete ve televizyonları haberdar ederek kendisinden söz ettirdi. Papazın, insanlardan topladığı "bağışlarla" büyük paralar kazandığı ileri sürülüyor.

Irkçılıkla Mücadele Merkezi'nin dava açmasına rağmen adli cezalardan kurtulan papaz Samuel, mahkeme oturumlarına yüzlerce "taraftar" eşliğinde geliyor ve savunmaları, 4 ünlü avukat tarafından yapılıyor.

Belçika Parlamentosu'nun bir araştırma komisyonunun, 15 yıl kadar önce, "zararsız tarikat" lideri olarak gösterdiği papaz Samuel, satın aldığı kilisede her hafta sonu 400 kadar insanı toplamaya devam ediyor.

Hakkındaki kara para aklama gibi iddiaları reddeden papaz, vaftiz, düğün, cenaze, ayin gibi faaliyetlerde asla para kabul etmediğini, ancak kendisine inanan insanlara, "bir zarf içinde para bağışlarını kilisedeki bir kutuya bırakabileceklerini" söylediğini, bu bağışları "kilisesini ısıtmak ve çatısını onartmak için" değerlendirdiğini, kalan parayı da muhtaçlara dağıttığını, miktarlar hakkında bir fikir sahibi olmadığını anlatıyor.

Papaz Samuel'e miras olarak para ve mülk bırakanların arttığına da dikkat çekiliyor.

İslam dinine karşı olduğunu anlatarak, "bütün Müslümanlar terörist değil ama hemen hemen bütün teröristler Müslüman" diyen papaz, kendisine saldıranların "solcu papazlar ve gazeteciler" olduğunu ileri sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin