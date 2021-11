Belçika Türk asıllı papazı konuşuyor

Haberin Devamı

Belçika'nın "Le Soir" gazetesi, bugünkü baskılarında, papaz Samuel Özdemir'in ırkçı söylemlerle kilise ayinleri düzenlemeyi sürdürdüğünü gösteren bir röportaja yer verdi.



Müslümanlara yönelik kışkırtıcı açıklama ve yazıları nedeniyle, 2002 yılından beri Irkçılıkla Mücadele Merkezi tarafından dava edilen ve yargılanan Papaz Samuel, "doğacak her Müslüman çocuğun, Batılılara yönelik bir bomba olduğunu" söyleyerek tepki çekiyor.



Papaz, "yasaların yetersiz olması nedeniyle", "suçu sabit görüldüğü halde" beraat etti. Ceza Mahkemesi, papazın ırkçı olmadığını çünkü her ırktan tüm Müslümanlara saldırdığını, mevcut yasalarda bu durumun öngörülmediğini anlatarak beraat kararı verdi.



Charleroi Sorgu Hakimi, harcadığı paraların ve bulundurduğu 500 bin avronun kaynağını açıklayamadığı gerekçesiyle papaz hakkında yeni bir adli soruşturma başlattı.



PAPAZ SAMUEL'İN GEÇMİŞİ



Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1942'de doğan Samuel Özdemir, "Mezopotamyalı" olduğunu, "babasının, Hazreti İsa'nın dili olan Süryaniceyi konuştuğunu" ve "Hazreti İsa gibi, hayvanlar arasında, bir ahırda doğduğunu" anlatıyor.



Kendisini tanıtırken, "6 yaşında rüyasında gördüğü meleğin" kendisine, "Bastonunu al. Hayvanlara ve insanlara çobanlık yap" dediğini söyleyen Samuel Özdemir, 1967 yılında papaz olduğunu, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 10 kadar kentte görev yaptığını belirtiyor.



Türkiye'de baskı gördüğünü öne süren papaz, Belçika'ya 1975 yılında "siyasi mülteci" olarak gelerek, Tournai Piskoposluğu'nun himayesine girdi. Kendisini eleştiren diğer papazlara "Marksist, alkolik, dinsiz ve kürtaj taraftarı" gibi suçlamalar yönelten papaz, Tournai Piskoposluğu'ndan uzaklaştırıldıktan sonra Charleroi kenti yakınlarındaki Montignies-Sur-Sambre bölgesinde bir kilise satın aldı. Irkçı ve aşırı sağcı görüşleri savunarak etrafında bir "sadıklar grubu" oluşturan papaza karşı adli girişimler 2002 yılında başladı.



Vatikan'a karşı tavır alan, dualarını Latince yapan papaz Samuel, bazı insanları "sihirli elleriyle kanserden kurtardığı" iddialarını yaydı. "Bana saldıran herkes ölür" diyen, konuşmalarında İslam dinini ve Müslümanları hedef alan papaz, yerel gazetelere ilanlar vererek reklamını yaptı.



Papaz Samuel, Hazreti İsa'yı taklit ederek eşek üzerinde gezdi, kendini sembolik olarak çarmıha gerdirdi ve bunları yaparken gazete ve televizyonları haberdar ederek kendisinden söz ettirdi. Papazın, insanlardan topladığı "bağışlarla" büyük paralar kazandığı ileri sürülüyor.



Irkçılıkla Mücadele Merkezi'nin dava açmasına rağmen adli cezalardan kurtulan papaz Samuel, mahkeme oturumlarına yüzlerce "taraftar" eşliğinde geliyor ve savunmaları, 4 ünlü avukat tarafından yapılıyor.



Belçika Parlamentosu'nun bir araştırma komisyonunun, 15 yıl kadar önce, "zararsız tarikat" lideri olarak gösterdiği papaz Samuel, satın aldığı kilisede her hafta sonu 400 kadar insanı toplamaya devam ediyor.



Hakkındaki kara para aklama gibi iddiaları reddeden papaz, vaftiz, düğün, cenaze, ayin gibi faaliyetlerde asla para kabul etmediğini, ancak kendisine inanan insanlara, "bir zarf içinde para bağışlarını kilisedeki bir kutuya bırakabileceklerini" söylediğini, bu bağışları "kilisesini ısıtmak ve çatısını onartmak için" değerlendirdiğini, kalan parayı da muhtaçlara dağıttığını, miktarlar hakkında bir fikir sahibi olmadığını anlatıyor.



Papaz Samuel'e miras olarak para ve mülk bırakanların arttığına da dikkat çekiliyor.



İslam dinine karşı olduğunu anlatarak, "bütün Müslümanlar terörist değil ama hemen hemen bütün teröristler Müslüman" diyen papaz, kendisine saldıranların "solcu papazlar ve gazeteciler" olduğunu ileri sürüyor.