Belçika tarihinin en büyük yangınıyla boğuşuyor

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Belçika basınında yer alan habere göre, Liege vilayetinde yer alan ülkenin en büyük doğa koruma alanı Hautes Fagnes'te cuma günü başlayan yangın yayıldı.

Bölgeye ülkenin farklı yerlerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangınla mücadeleye asker, polis ve çiftçiler de yardım etti.

Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirirken bu kapsamda bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Son verilerine göre, yangın2 bin 700 hektarlık alanı etkisi altına aldı.

Halen kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika tarihinin en büyük yangın oldu.

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WAIMES'TE TAHLİYE ÇAĞRISI

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, Waimes belediyesine bağlı Sourbrodt ile Bütgenbach'ın bazı bölgelerinde yaşayanlardan tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Tahliye edilenlerin barınması için yakınlardaki bir spor salonu kullanıma açılırken bölgedekilere kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları önerildi.

Yangın nedeniyle bölgedeki kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapalı tutuluyor.