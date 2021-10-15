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Belçika taciz iddiasıyla çalkalanıyor! Kadınlar sokağa döküldü

#Belçika#Kadın#Taciz
Belçika taciz iddiasıyla çalkalanıyor Kadınlar sokağa döküldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğrencilerin yoğun olarak gittiği iki kafede, çok sayıda kadının içkilerine uyuşturucu katılarak tecavüz edildiği haberleri üzerine, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Perşembe akşamı bin 300'den fazla kadın, Brüksel kafelerinde yıllardır sürdüğü belirtilen cinsel istismar olaylarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Tepkilerin odağında, Brüksel'in Ixelles (Elsene) semtindeki öğrenci bölgesinde yer alan ve aynı kişiye ait olduğu belirtilen El Cafe ve Waff adlı iki işletme var.

Geçen hafta Waff adlı kafeye giden iki genç kadın, "Féminisme Libertaire Bruxelles" adlı kadın örgütünün Instagram sayfasında, bu işletmedeki bir barmenin içkilerine uyuşturucu katarak tecavüz ettiğini duyurdu.

Aynı kişiye ait iki kafenin boykot edilmesi çağrısının yer aldığı paylaşımın altına, yaklaşık 25 kadın, Waff ve El cafe adlı işletmelerde farklı tarihlerde cinsel istismara uğradıklarını yazdı.

Kadınların anlatımlarına göre, cinsel istismar olayı 6 yıldan bu yana devam ediyor.

Bir kadeh şarap içtikten sonra birkaç saat boyunca bilincini kaybettiğini söyleyen kadınlar, tecavüze uğradıktan sonra yarı çıplak vaziyette ya bir evde ya da sokakta uyandıklarını anlatıyor.

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Belçika medyasına göre, bazı kurbanlar kaçmayı başardı ve partnerleri tarafından eve götürüldü. Birçok kurban, kendilerine inanılmayacağı korkusuyla polise gitmedi.

RTBF kanalı, kafede içkisine uyuşturucu katıldığını 8 kadınla görüştü. Bu kadınlardan 4'ü uyuşturulduktan sonra tecavüze uğradıklarını söyledi.

Brüksel Savcılığı, Ixelles'teki kafelerde meydana geldiği belirtilen cinsel suçlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medyada, şu ana kadar 17 kadının suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Waff adlı kafenin yöneticileri, barmenle ilgili sorundan haberdar olmadıklarını öne sürerek, bu kişinin işine son verildiğini söylüyor. Ancak Belçika medyasına göre, söz konusu barmen aynı işverene ait olduğu belirtilen 100 metre ilerideki El Cafe'ye gönderildi ve çalışmaya devam ediyor.

Brüksel'de bin 300'den fazla kadın, Ixelles semtinde toplanarak, cinsel şiddeti protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

"Kurban, sana inanıyoruz. Saldırgan, seni görüyoruz" pankartı ile yürüyen kadınlar, daha fazla güvenlik ve cinsel şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan bir kadın öğrenci, "Bir barmenden sipariş ettiğiniz içeceğinize haberiniz olmadan bir şey konabileceğini bilmek korkunç" dedi.

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Ixelles Belediye Başkanı Christos Doulkeridis, gece hayatını daha güvenli hale getirmek için bir plan hazırladıklarını söyledi.

Kadınların korkuyla dışarı çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen belediye başkanı, eğlence sektörünü, güvenlik konusunda taahhütte bulunmaya mecbur edeceklerini vurguladı.

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#Belçika#Kadın#Taciz

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