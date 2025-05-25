Belçika Sarayı yakın takipte... Trump’ın Harvard yasağı Prenses’i de etkiledi

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Belçika Sarayı’ndan yapılan açıklamada 23 yaşındaki Prenses’in birinci sınıfı tamamladığı, yaz tatili için ülkesine geri döndüğü belirtildi. Saray “Bu kararın prenses üzerinde ne tür bir etkisi olup olmayacağını görmek için durumu inceliyoruz” dedi.

MAHKEMEDEN ‘DUR’ KARARI

Öte yandan ABD Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Harvard’a ilettiği kararı geçici olarak durdurdu. Yargıç Burroughs’un, Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, ‘süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar’ durdurduğu bildirildi.Dünyanın elit eğitim kurumlarından biri olan Harvard’da toplam 6 bin 793 yabancı öğrenci eğitim görüyor.