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Belçika polisi, zam talebiyle yaptığı eylemi 1 haftadır sürdürüyor

#Belçika#Polis#Dünya
Belçika polisi, zam talebiyle yaptığı eylemi 1 haftadır sürdürüyor

Belçika'da polisler, hükümeti zam ve emeklilik hakları nedeniyle bir haftadır her gün protesto ederken, kent trafiği gösterilerden önemli ölçüde etkileniyor.

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Belçika'da polis 2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığı ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılarak, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesini 1 haftadır protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonunun önünde toplanan polislerin kentin ana caddelerindeki yürüyüşleri trafiği önemli ölçüde aksatıyor.

Brüksel Havaalanına giden yollarda trafiğin aksaması, çok sayıda uçuşun iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açıyor.

Bugünkü eyleme, mensubu oldukları 4 sendikanın flamalarını taşıyan yaklaşık 600 polisin katıldığı öğrenildi. Başbakan Alexander de Croo, dün yaptığı açıklamada "polislerin çok ileri gittiğini, işe gitmek isteyenler için hayatı zorlaştırdığını" söylemişti.

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in yarın polislerin temsilcisi ile görüşme yapması bekleniyor. Polisler, görüşmenin iyi geçmemesi halinde eylemlerini 2 ay daha sürdüreceklerini belirtiyor.

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Dün hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı çıkan 35 bin civarında kişi, Kuzey İstasyonu önünde toplanmış, Avrupa Birliği kurumlarının olduğu Schuman Meydanına doğru yürümüştü. Polis ile yaşanan arbedede 3 polis ve 1 gösterici yaralanmıştı.

Geçen ay 80 sivil toplum kuruluşundan binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için kent caddelerinde protesto yürüyüşü yapmıştı.
6 Aralık'ta da işçi sendikalarının hükümet karşıtı yüksek katılımlı bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

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#Belçika#Polis#Dünya

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