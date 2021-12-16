‘Belçika PKK’nın Avrupa merkezi’

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Kökü ve hedefleri dışarıda olan aşırıcılık kapsamında değerlendirilen PKK’nın ana siyasi hedefinin Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinden çıkmak olduğu belirtildi. Rapora göre, Belçika, Kürt sorununda meşru bir aktör olarak tanınmak isteyen PKK’nın Avrupa yapısında merkezi rol oynuyor.

PKK’nın “devrim vergisi” topladığı, gerçek amacını gizleyerek, sahte isimler kullanarak Belçika’da sivil topluma verilen desteklerden yararlandığı, Brüksel’in örgüt için önemli bir siyasi arena olduğu belgeye yansıtılan unsurlar arasında yer aldı.