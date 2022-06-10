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Belçika kralından özür yok, ‘derin üzüntü’ var

#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#Belçika#Kral Philippe
Belçika kralından özür yok, ‘derin üzüntü’ var

Afrika ülkesi Kongo’nun Belçika’nın sömürgesi olduğu dönemde yaşananlar iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli yer tutuyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, milyonlarca kişinin ölmesine neden olan Kral Leopold II’nin sömürge rejimi için “özür” beklentisi olsa da Belçika Kralı Philippe, bu ülkeye yaptığı ilk resmi ziyarette, beklendiği gibi bu kelimeyi kullanmadı.

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Özür dilenip dilenmeyeceğine Federal Meclis’teki Kongo Komisyonu’nun raporunun ardından yapılacak oturumlarda parlamenterler karar verecek. Özür yerine geçmişin yaraları için samimi üzüntülerini yineleyen Kral Philippe, “Sömürge rejimi, sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşit olmayan ilişkilerden oluşan bir rejimdi. Bu da zorlamalara ve aşağılamalara yol açtı” dedi. Kongo’da 1885-1908 arasında on milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

 

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#Kongo Demokratik Cumhuriyeti#Belçika#Kral Philippe

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