Belçika kralından özür yok, ‘derin üzüntü’ var

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Özür dilenip dilenmeyeceğine Federal Meclis’teki Kongo Komisyonu’nun raporunun ardından yapılacak oturumlarda parlamenterler karar verecek. Özür yerine geçmişin yaraları için samimi üzüntülerini yineleyen Kral Philippe, “Sömürge rejimi, sömürü ve tahakküme dayanıyordu. Bu rejim paternalizm, ayrımcılık ve ırkçılığın damgasını vurduğu, kendi içinde haksız, eşit olmayan ilişkilerden oluşan bir rejimdi. Bu da zorlamalara ve aşağılamalara yol açtı” dedi. Kongo’da 1885-1908 arasında on milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.