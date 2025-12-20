Belçika basını Türkiye'nin yeni adımını yazdı: NATO testini başarıyla geçti... 'Ankara standartları bizzat belirliyor'

Haberin Devamı

Belçika basını, Türkiye’nin geliştirdiği son silah sistemini manşetlerine taşıyarak savunma sanayisinde kritik bir eşiğin aşıldığını yazdı.

Belçika merkezli Army Recognition sitesinde yer alan haberde, Türkiye’nin kamuya ait savunma şirketi Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE), 7.62x51 mm MMT Modern Makineli Tüfek için yürüttüğü NATO yeterlilik sürecini başarıyla tamamladığı belirtildi. Haberde, 40 NATO testini kapsayan ve toplam 250 bin mermi atışıyla gerçekleştirilen dayanıklılık programının sıradan bir başarı olmadığı özellikle vurgulandı.

NATO ENGELİ AŞILDI, SERİ ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILDI

Haberde, MKE’nin 17 Aralık 2025 tarihinde yaptığı duyuruya dikkat çekilirken, MMT’nin Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle geliştirildiği aktarıldı. Türk basınında da silahın tüm NATO yeterlilik testlerinden geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretim sürecine girdiği ifade edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün, bu başarıyı yerli savunma sanayiinin mühendislik olgunluğunun ve NATO standartlarında piyade silahlarını seri ölçekte üretebilme kapasitesinin açık göstergesi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Artık hiçbir test engeli kalmadı. Sistem, ittifak doktriniyle uyumlu bir ateş destek silahı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Türkiye, kendi silahını tasarlayan, mühendisliğini kanıtlayan ve teçhizatını ölçekli üretebilen ülke seviyesine yükseldi.”

NATO STANDARTLARINDA YERLİ GENEL MAKSAT MAKİNELİ TÜFEK

Army Recognition, MMT’nin NATO kalibre normlarına göre tasarlanmış, şerit beslemeli bir genel maksat makineli tüfek (GPMG) olduğunu vurguladı. Teknik özelliklere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“604 milimetre namlu, teleskopik dipçik sayesinde 1.120–1.200 milimetre ayarlanabilir uzunluk, dakikada 750 atım hızı, 840 metre/saniye namlu çıkış hızı, 8 MOA dağılım ve 1.000 metre etkili menzil. Bu tablo, hafiflik ile menzilin aynı platformda buluştuğunu gösteriyor.”

Haberde, bu performansın NATO’nun piyade ateş desteğinde beklediği standardın yerli üretimle karşılandığını ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

“ASIL KIRILMA NOKTASI”

Belçika basını, Türkiye’nin son hamlesini “asıl kırılma noktası” olarak tanımlarken, bu başlığı “Ateş döngüsü: Doğu’nun çevikliği, Batı’nın kalibresi” ifadesiyle değerlendirdi.

Açık kaynaklı teknik raporlara dayandırılan analizde, MMT’nin PK ailesinin uzun strok gaz piston mirasını, açık sürgü ve döner kilitlemeli mekanizma ile güncellediği kaydedildi.

“Genişletilmiş optik ray, hızlı namlu değişim sistemi ve ayarlanabilir gaz modları sayesinde çamur, kum, buz, yüksek sıcaklık farkları ve yoğun kirlenme koşullarında dahi sürdürülebilir bir ateş döngüsü sağlanıyor. Bu yapı, hafif piyade kullanımından araç üstü alan baskısına kadar görev ölçeğini genişletiyor.”

AĞIRLIK DENGESİ ÖNE ÇIKTI

Haberde, MMT’nin en dikkat çekici unsurlarından birinin ağırlık dengesi olduğu vurgulandı.

“Yaklaşık 8 kilogram sınıfındaki bir 7.62 NATO makineli tüfek, şehir içi çatışmalardan dağlık araziye, siper hatlarından sınır devriyelerine kadar birliğin temposunu yavaşlatmıyor. Azami menzilinin 3,7 kilometre seviyesinde olması, Batılı GPMG sistemlerinin balistik tavanıyla birebir örtüşüyor.”

“YENİ KATEGORİ DEĞİL, GÜCÜN KANITI”

Army Recognition, Türkiye’nin MMT ile yeni bir silah sınıfı icat etmediğine, ancak kontrolün tamamen yerli elde toplandığına dikkat çekti.

“Ankara, yıllardır farklı makineli tüfekler üretmesine rağmen MMT’yi, 7.62x51 NATO sahasında tüm test parkurunu geçen ve karma envanteri konsolide etmeyi hedefleyen ilk yerli program olarak konumlandırıyor. Bu, yeni bir kategori icadı değil; tasarımın, modernizasyonun, yedek parça zincirinin ve ihracatın tamamen yerli kontrol altında olduğunun somut göstergesi.”

BATILI MUADİLLERİNE KARŞI AVANTAJ SAĞLADI

Batı menşeli sistemlerle yapılan kıyaslamada, MMT’nin ağırlık ve çeviklik açısından öne çıktığı belirtildi.

“FN MAG ve M240B’nin 11,8–12,5 kilogram, HK MG5’in 11 kilogramın üzerinde, hafif sınıf kabul edilen M60E6’nın ise çoğu konfigürasyonda 9 kilogramı aşması, MMT’yi Doğu’nun çevikliğini Batı’nın NATO kalibresiyle birleştiren noktaya yerleştiriyor.”

İHRACAT KAPISI ARALANDI

Haberde, NATO testlerinden geçmiş, ABD ve AB tedarik kısıtlamalarına takılmadan NATO kalibresi sunan bir sistemin, modernizasyon arayışındaki ordular için doğal bir tercih olacağına dikkat çekildi. Afrika ülkeleri başta olmak üzere bazı ülkelerin ihracat için şimdiden MKE ile temas kurduğu iddia edildi.

Analiz, şu değerlendirmeyle sona erdi:

“Türkiye artık sadece alan değil; fiyatı, standardı ve menzili belirleyen ülke konumunda. 250 bin mermi ve 40 NATO testiyle geçilen bu eşik, Ankara’nın standardı takip etmediğini, standardı bizzat koyduğunu ilan ediyor.”