Belarus'tan ABD vatandaşlarına uyarı: Derhal ülkeyi terk edin

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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus'a seyahat etmeyi planlayan ya da hali hazırda ülkede bulunan ABD vatandaşlarına yönelik tavsiyelerini güncelledi.
Bakanlığın basın bürosundan yayınlanan güncellemede, "Belarus'ta bulunan ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmelidir" denildi. Güncellemede, Belarus'u ziyaret etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına ise “Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.
Güncellemede, Belarus'taki ABD'lilerin ülkeden ayırılışlarını planlarken komşu ülkelerle olan sınır kapılarının uyarı yapılmaksızın kapanabileceği belirtilerek dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.