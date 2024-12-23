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Belarus'tan ABD vatandaşlarına uyarı: Derhal ülkeyi terk edin

Güncelleme Tarihi:

#Belarus#ABD#Terk Edin
Belarustan ABD vatandaşlarına uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 16:46

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yönelik "derhal ülkeyi terk edin" uyarısı yayınladı. Belarus'u ziyaret etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına ise “Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı. 

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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus'a seyahat etmeyi planlayan ya da hali hazırda ülkede bulunan ABD vatandaşlarına yönelik tavsiyelerini güncelledi.

Bakanlığın basın bürosundan yayınlanan güncellemede, "Belarus'ta bulunan ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmelidir" denildi. Güncellemede, Belarus'u ziyaret etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına ise “Belarus'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı. 

Güncellemede, Belarus'taki ABD'lilerin ülkeden ayırılışlarını planlarken komşu ülkelerle olan sınır kapılarının uyarı yapılmaksızın kapanabileceği belirtilerek dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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#Belarus#ABD#Terk Edin

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