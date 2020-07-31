Belarus’ta Wagner krizi

Belarus güvenlik güçlerinin ülkeye farklı yollardan giriş yapan yaklaşık 200 Wagner paralı askerini tespit ettiği, akabinde başkent Minsk çevresinde başlayan operasyonlarda 32 kişinin yakalandığı bildirildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkanlığında önceki gece toplanan Güvenlik Konseyi “Ülkemizde isyan çıkarmak isteyen dış güçlerin varlığı söz konusu” açıklamasında bulundu. Devlet Başkanı Lukaşenko ise, “Bize yönelik müdahale hazırlığına benziyor” ifadesini kullandı. Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko

‘LİBYA’YA GİDİYORLARDI’

Muhalif başkan adayı Svetlana Tikhanouskaya’nın eşinin, bu Rus grupla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Tutuklanan 32 paralı asker ilk ifadelerinde, Wagner üyesi olduklarını itiraf etseler de, Belarus’ta darbe girişimine hazırlandıkları iddialarını reddettiler.

Wagner’e yakın bir kaynağın, “Belarus’ta bulunan Wagner paralı askerlerinden Minsk yönetiminin haberi vardı. Rusya hava ulaşımını dünyaya kapatınca Wagner, Belarus üzerinden adamlarını göndermeye başladı. Yakalandığı söylenen son grup Libya’nın komşusu Somali’ye hareket etmeye hazırlanıyordu” demesi dikkat çekti. Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev de, “Onlar Minsk üzerinden İstanbul’a uçacaktı. Oradan da üçüncü bir ülkeye gideceklerdi, ancak uçağı kaçırmışlar” açıklamasını yaptı. Wagner grubu Suriye’de Esad rejimine, Libya’da ise darbeci Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

RUSYA’DAN YALANLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Rusya’nın, komşu Belarus’a rejimi devirmek için paralı asker gönderdiği iddiaları tamamen mizansen. Rusya ile Belarus iki müttefik devlet. Söylenenlerin hiçbir geçerliliği yok. Tabi Belarus’ta Rus vatandaşlarının neden tutuklandığı ayrıca araştırılmalı” ifadelerini kullandı.