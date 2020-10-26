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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Belarus'ta sular durulmuyor: Protestolarda 523 kişi gözaltına alındı

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Belarus'ta sular durulmuyor: Protestolarda 523 kişi gözaltına alındı
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Ülke genelinde pazar günü 19 farklı yerde yasa dışı protesto gösterileri düzenlendiği ve 523 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde devam eden izinsiz gösterilerde dün 523 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülke genelinde pazar günü 19 farklı yerde yasa dışı protesto gösterileri düzenlendiğini belirterek, polisin düzeni sağlamak için gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Başkent Minsk'te protestocuların eylemleri sırasında trafik akışını engellediğini kaydeden Çemodanova, bazı protestocuların da Minsk Merkez Polis Teşkilatı binasını taşladıklarını aktardı. Yasa dışı eylemleri bastırmak ve polislere yönelik saldırıları önlemek için özel araçlar kullanıldığını bildiren Çemodanova, gösterilerde saldırgan kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Gösterilerde iki polisin yaralandığını belirten Çemodanova, küçük yaştaki çocukların eylemlere getirildiğini ve bazı protestocuların da gösterilere alkollü katıldığını dile getirdi.

Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde 160'ı Minsk'te olmak üzere yasaları ihlal eden toplam 523 kişi gözaltına alındı. 352 kişi mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutulmaya devam edecek." dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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