Belarus’ta sancılı seçim

ESKİ Sovyet Cumhuriyeti Belarus, dün sancılı bir sürecin ardından başkanlık seçimlerine sahne oldu. Sandık çıkış anketlerine göre, 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko 4 yıl daha iktidarda kalmaya hak kazandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Lukaşenko oyların yüzde 80’ini alırken, pusulada bulunan “herkese karşıyım” seçeneği yüzde 10 ile ikinci sıraya yerleşti. Muhalefetin en güçlü temsilcisi Svetlana Tihanovskaya ise oyların ancak yüzde 7’sini alabildi. Merkez Seçim Komisyonu, oylamaya katılım oranını yüzde 80 olarak açıkladı.

SOKAKLAR HAREKETLİ

Lukaşenko’nun, iktidara karşı protesto gösterilerinin alevlendiği bir dönemde gelen zaferi üzerine başkent Minsk sokakları dün gece yeniden hareketlendi. İlk sonuçların ardından muhalif gruplar sokağa çıkarken, Başkanlık Sarayı ve yakınındaki meydanlar önlem amacıyla polis tarafından kuşatıldı. Gece boyunca güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Uluslararası Af Örgütü, bir polis minibüsünün protestocuların arasına daldığını, can kayıpları olabileceğini bildirdi.

ÜÇ KADIN MUHALİF

Aleksander Lukaşenko karşısında seçimlere katılmak isteyen ciddi rakipleri; bankacı Viktor Babariko, eski diplomat Valeriy Tsipkalo ve blogger Sergey Tihonovkiy’in farklı gerekçelerle seçim sürecinden uzaklaştırılmıştı. Üç rakibin devre dışı bırakılması üzerine bu isimlerin eşleri, Tihonovski’nin eşi Svetlana Tihonovskaya etrafında birleşerek onu aday göstermişlerdi. Dün oy verme işleminin başlamasına saatler kala Svetlana Tihonovskaya’nın gece vakti evinden ayrılarak seçim başlayana kadar kayıplara karışması dikkat çekti. Bunun, ‘tutuklanmaya karşı önlem’ olduğu iddia edildi. Bundan kısa süre sonra “üç kadın” muhalif adaydan Veronika Tsipkalo’nun da Belarus’u terk ederek Rusya’ya gitti öğrenildi. Üçüncü kadın aday Maria Kolesnokova’nın ise seçim gecesi bir süre gözaltında tutulduğu iddia edildi.

TÜRKİYE’YE Mİ GELDİ

İLK sonuçların ardından Belarus lideri Lukaşenko’ya ait EW-301PJ kuyruk numaralı “Bombardier Challenger 850” tipi uçağın Minsk’ten havalanarak Türkiye’ye uçtuğu öğrenildi. Uçuş takip sitesi “Plane Finder” verilerine göre uçak, Muğla Dalaman Havalimanı’na indi. Lukaşenko’nun uçakta olup olmadığı bilinmiyor ancak Belarus medyası, uçağın hareketinden önce Minsk Havalimanı ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

WAGNER KRİZİNDE GERİ ADIM ATTI

Seçim öncesi ülkede yakalanan Rus Wagner özel güvenlik şirketine bağlı 33 asker yüzünden Rusya ile arası açılan Lukaşenko geri adım attı. Minsk’te oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Lukaşenko, “Paralı asker krizini (Rusya lideri Vladimir Putin ile) tüm yönleriyle ele aldık. Kendisi bana 7 sayfalık mektup da yazmıştı. Seçimlerden sonra bu krizi tatlıya bağlama konusunda anlaştık. Anladığım kadarıyla bunlardan Rusya yönetiminden ziyade Rusya’daki birtakım çevreler sorumlu. Hatta üçüncü ülkelerin (Ukrayna’yı kastediyor) de parmağı olabilir” dedi.