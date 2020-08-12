Belarus’ta muhalif kadın lider ülkesini terk etti

LİTVANYA’YA GİTTİ

Muhalif liderin kampanya ekibinden Olga Kovalkova’nın iddiasına göre kendisine yönelik bir suikast planı olduğu gerekçesiyle 8 saat kadar gözaltında tutulan Tikhanovskaya’ya ülkeyi terk etmesi karşılığında gözaltındaki seçim ekibinden diğer arkadaşlarının da serbest bırakılacağı sözü verildi. Kovalkova, Tikhanovskaya’nın içinde bulunduğu şartları kabul ettiğini aktardı. Dün bir video yayınlayan Tikhanovskaya ise, “Çok zor bir karar almam gerekti. Ama bu karar tamamen bana ait, kimsenin etkisi olmadı” dedi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkyaviçus da Twitter’dan, Tikhanovskaya’nın ülkelerine geldiğini ve güvende olduğunu duyurdu.

AB İLE İLİŞKİLER

Bu arada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus seçimlerinin “özgür ve adil olmadığını” belirterek, “AB’nin Belarus ile ilişkilerini derinlemesine gözden geçireceğiz” dedi.