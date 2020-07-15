Belarus Merkez SeÃ§im Komitesinin, 9 AÄŸustos'ta dÃ¼zenlenecek devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesinde muhalif isimlerin adaylÄ±klarÄ±nÄ± kabul etmemesi nedeniyle dÃ¼n Ã¼lke genelinde protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi. Belarus medyasÄ±, Ã§evik kuvvet polisinin 220â€™den fazla kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda yerel ve uluslararasÄ± medya mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi. Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, polisin gÃ¶stericilere ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.



Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: â€˜HALK YURT DIÅžINDAN KIÅžKIRTILIYOR'

Belarus Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Olga Ã‡emodanova, â€˜Belarus dÄ±ÅŸÄ±ndan yÃ¶netilen internet sitelerinin halkÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmalarÄ±â€™ yÃ¶nÃ¼nde kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin â€˜toplumsal dÃ¼zeni saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m Ã¶nlemleri almaya devam edeceÄŸiniâ€™ belirten yetkili, halka provokasyonlara kapÄ±lmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.





LUKAÅžENKO'NUN EN BÃœYÃœK RAKÄ°BÄ° SEÃ‡Ä°ME GÄ°REMEYECEKÂ

Belarus Merkez SeÃ§im Komitesi, Devlet BaÅŸkanÄ± LukaÅŸenkoâ€™nun seÃ§imlerdeki en bÃ¼yÃ¼k rakibi olarak gÃ¶sterilen Viktor Babariko ile diÄŸer bir muhalif isim olan Valeriy Tsepkaloâ€™nun adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ± kabul etmedi. GerekÃ§e olarak, Babarikoâ€™nun yanlÄ±ÅŸ gelir ve mal varlÄ±ÄŸÄ± beyanÄ±nda bulunmasÄ± ve seÃ§im kampanyasÄ±nda yabancÄ± organizasyonlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gÃ¶sterildi. Eski bankacÄ± Viktor Babariko, geÃ§en ay da vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para aklama davasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°NSAN HAKLARI Ã–RGÃœTÃœNDEN BMâ€™YE Ã‡AÄžRI

LukaÅŸenkoâ€™nun seÃ§im Ã¶ncesi muhalefet Ã¼zerinde baskÄ± kurduÄŸunu savunan Vesna adlÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸiâ€™ne baÅŸvurarak, Ã¼lkede adil seÃ§imlerin yapÄ±labilmesi iÃ§in destek talebinde bulunmuÅŸtu. Belarusâ€™ta 1994 yÄ±lÄ±ndan bu yana devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda oturan LukaÅŸenko, gelecek seÃ§imlerde altÄ±ncÄ± kez aday olmaya hazÄ±rlanÄ±yor.