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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Belarus’ta askeri uçak düştü: 2 ölü

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Belarus’ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Belarus’ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Brest bölgesinde bulunan Baranoviçi şehri yakınlarında eğitim uçuşu yapan 2 pilotlu Yak-130 model askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra teknik sebepten dolayı arızalanarak düştü.

Kazada uçağın mürettebatı hayatını kaybetti.

Pilotların çabası sayesinde uçağın yerleşim yeri dışında düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebatın koltuk fırlatma sistemini çalıştırmasına rağmen kurtulamadığı kaydedildi.

Belarus Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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