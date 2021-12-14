Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'nın eşine 18 yıl hapis cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muskın tek tweeti yetti Dogecoin yüzde 40 yükseldiMusk'ın tek tweeti yetti! Dogecoin yüzde 40 yükseldi#Dogecoin
Yanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı Yüzbinlerce dolar uçtuYanlış tuşa bastı hayatının hatasını yaptı! Yüzbinlerce dolar uçtu#Nft
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
ABDyi çıldırtacak hamle 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...ABD'yi çıldırtacak hamle! 50 yıldır yasaktı, harekete geçtiler...#Güney Kore
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Korona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü DSÖ ekip gönderdiKorona bitmeden yeni salgın paniği... Onlarca kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi#DSÖ
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
HABERLERDünya Haberleri

Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'nın eşine 18 yıl hapis cezası

#Belarus#Dünya#AVRUPA
Belaruslu muhalif lider Tikhanovskayanın eşine 18 yıl hapis cezası

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın kitlesel ayaklanmalar organize etmek, kamu düzenini ihlal etmek gibi bir dizi suçtan yargılanan eşi Sergei Tikhanovski 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Sergei Tikhanovski hakkında Homel kentindeki hapishanede görülen duruşmada karar çıktı.

Sergei Tikhanovski kitlesel ayaklanmalar organize etmek, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine karşı toplumsal nefreti körükleme amaçlı materyaller yaymak, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'nı tehdit etmek, devlet görevlilerine karşı şiddet kullanımını içeren ve kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden kitlesel eylemler düzenlemek gibi Ceza Yasası'nın dört maddesinden suçlu bulundu.

Tikhanovski, yüksek güvenlikli bir cezaevinde olmak kaydıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Litvanya'da sürgünde bulunan Sergei Tikhanovski'nin eşi 2020 Ağustos ayındaki Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olan Svetlana Tikhanovskaya ise kaydettiği videoda “Bu videoyu Sergei'nin davasında sözde kararın açıklanmasından önce kaydediyorum. Kaç yıl olacağını tahayyül edebiliyorum, bunu psikolojik olarak bunu kabullenmesi çok zor olacak. Ancak kendime bir soru soruyorum: Ne yapacağım bu haberle? Milyonlarca Belaruslunun lideri olmuş, sevdiğim adamı savunmaya devam edeceğim. Yeni Belarus'ta onunla bulaşacağım anı yakınlaştırmak için zor olanı, hatta imkansız olanı yapmak için çaba göstereceğim" dedi.

Sergei Tikhanovski internette kendine ait blogda ve YouTube'daki “Yaşanacak ülke” programında Belarus'un toplumsal ve politik meselelerine değiniyordu.

Haberin Devamı

Tikhanovski 2020 Ağustos ayında düzenlenecek Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olmak istemiş, ancak adaylığı kabul görmemişti.

Bu gelişmenin ardından eşi Svetlana Tikhanovskaya kocasının yerine aday olmuş, Sergei Tikhanovski ise eşinin adaylığı için imza topladığı sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sergei Tikhanovski 29 Mayıs 2020 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belarus#Dünya#AVRUPA

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022