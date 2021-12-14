Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'nın eşine 18 yıl hapis cezası

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Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Sergei Tikhanovski hakkında Homel kentindeki hapishanede görülen duruşmada karar çıktı.

Sergei Tikhanovski kitlesel ayaklanmalar organize etmek, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine karşı toplumsal nefreti körükleme amaçlı materyaller yaymak, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'nı tehdit etmek, devlet görevlilerine karşı şiddet kullanımını içeren ve kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden kitlesel eylemler düzenlemek gibi Ceza Yasası'nın dört maddesinden suçlu bulundu.

Tikhanovski, yüksek güvenlikli bir cezaevinde olmak kaydıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Litvanya'da sürgünde bulunan Sergei Tikhanovski'nin eşi 2020 Ağustos ayındaki Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olan Svetlana Tikhanovskaya ise kaydettiği videoda “Bu videoyu Sergei'nin davasında sözde kararın açıklanmasından önce kaydediyorum. Kaç yıl olacağını tahayyül edebiliyorum, bunu psikolojik olarak bunu kabullenmesi çok zor olacak. Ancak kendime bir soru soruyorum: Ne yapacağım bu haberle? Milyonlarca Belaruslunun lideri olmuş, sevdiğim adamı savunmaya devam edeceğim. Yeni Belarus'ta onunla bulaşacağım anı yakınlaştırmak için zor olanı, hatta imkansız olanı yapmak için çaba göstereceğim" dedi.

Sergei Tikhanovski internette kendine ait blogda ve YouTube'daki “Yaşanacak ülke” programında Belarus'un toplumsal ve politik meselelerine değiniyordu.

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Tikhanovski 2020 Ağustos ayında düzenlenecek Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olmak istemiş, ancak adaylığı kabul görmemişti.

Bu gelişmenin ardından eşi Svetlana Tikhanovskaya kocasının yerine aday olmuş, Sergei Tikhanovski ise eşinin adaylığı için imza topladığı sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sergei Tikhanovski 29 Mayıs 2020 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyordu.