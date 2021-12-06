Belarus’dan Ukrayna’ya nota

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trafik sigortasında yeni dönem Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...Trafik sigortasında yeni dönem! Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...#Trafik Sigortası
Herkes Serdar ve Szalayi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası Bu sezon ilk kez...Herkes Serdar ve Szala'yi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası! "Bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Covid-19da son durum Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çektiCovid-19'da son durum! Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çekti#Koronavirüs
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
‘Öz savunma’dan ‘Ön savunma’ya...‘Öz savunma’dan ‘Ön savunma’ya...#PKK
Vanda korkutan deprem Çevre illerden de hissedildiVan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi#Van
Mersin mitingi ve Kılıçdaroğlu’nun 2023 stratejisiMersin mitingi ve Kılıçdaroğlu’nun 2023 stratejisi#CHP
500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar!#Danilo Zanna
Yatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağızYatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Oyunu yöneten kadın Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdıOyunu yöneten kadın! Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı#Hakem
Kaan Girgine büyük şok Hapis yatacak...Kaan Girgin'e büyük şok! Hapis yatacak...#Kaan Girgin
Eşrefpaşa’nın El Sistema’sıEşrefpaşa’nın El Sistema’sı#El Sistema
HABERLERDünya Haberleri

Belarus’dan Ukrayna’ya nota

#Belarus#Ukrayna#Dünya
Belarus’dan Ukrayna’ya nota

Belarus, Ukrayna’ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna askeri ataşesini Savunma Bakanlığına çağırarak nota verdi. Ukraynalı yetkililer ise Belarus'un iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Minsk Büyükelçiliği Askeri Ataşesini Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı'na çağırarak nota verdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protesto notasının Ukrayna’ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin dün Nowa Rudnia yakınlarında Belarus hava sahasını 1 kilometre kadar ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği belirtildi. Açıklamada, "Askeri ataşe, Ukrayna tarafının anlaşmazlıkları çözme amaçlı diyalogdan kaçındığı konusunda bilgilendirildi, bu durum oldukça kaygı verici" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, Belarus hava sahasının ihlal edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ukrayna tarafı çok defa Belarus'a sınırının güçlendirilmesi hususunda insansız hava aracı dahil olmak üzere hava araçlarından yararlanacağını belirtmiştir, ancak söz konusu görevlerin yerine getirilmesi esnasında hiçbir pilot hiçbir sınır ihlalinde bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belarus#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları