×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Belarus ve ABD anlaştı: Nobel Barış Ödülü sahibi mahkum serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ales Bialiatski#Nobel Barış Ödülü#Belarus
Belarus ve ABD anlaştı: Nobel Barış Ödülü sahibi mahkum serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 15:56

ABD’nin Belarus'a uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından Minsk yönetimi, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu tahliye etti.

Haberin Devamı

ABD’nin Belarus’a uygulanan potasyum yaptırımlarını kaldırmasının ardından karşılık geldi. Belarus yönetimi, ABD’nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

Belarus ve ABD anlaştı: Nobel Barış Ödülü sahibi mahkum serbest bırakıldı

'GİDEREK DAHA FAZLA YAPTIRIM KALDIRILACAK'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus özel elçisi John Coale yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak" dedi.

Gözden KaçmasınAvustralyada silahlı saldırı: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildiAvustralya'da silahlı saldırı: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildiHaberi görüntüle

Belarus’ta kalan yaklaşık bin siyasi mahkumun tek seferde olmak üzere önümüzdeki aylarda serbest bırakılabileceğini belirten Trump’ın Belarus özel elçisi Coale, "Bunun yapılması gayet mümkün. Doğru yoldayız, ivme mevcut. Siyasi mahkum kalmazsa, çoğu yaptırım kaldırılabilir. Bence bu adil bir takas" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Belarus ve ABD anlaştı: Nobel Barış Ödülü sahibi mahkum serbest bırakıldı

Yetkililer, serbest bırakılan mahkumlardan 9’unun Belarus’tan Litvanya’ya, 114’ünün ise Ukrayna’ya götürüldüğünü bildirdi.

Gözden KaçmasınABD ile İsrail arasında Türkiye gerilimi: Ankara, Tel Avivin hesaplarını bozuyorABD ile İsrail arasında Türkiye gerilimi: Ankara, Tel Aviv'in hesaplarını bozuyorHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail Başbakanı’nın uykuları kaçıyor... Netanyahu’dan Türkiye karşıtı F-35 kampanyasıİsrail Başbakanı’nın uykuları kaçıyor... Netanyahu’dan Türkiye karşıtı F-35 kampanyasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ales Bialiatski#Nobel Barış Ödülü#Belarus

BAKMADAN GEÇME!